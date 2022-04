Samia MERIOU

CELEN CONSULTING est un cabinet de conseil en financement de projets , Gestion de Patrimoine et Recherche de Solutions de Financements pour les professionnels et les particuliers



notre cabinet vous propose des prestations sur mesure:



1) financement de vos projets



- fonds de commerces, murs professionnels



-crédits immobiliers



- Création et transformation de sociétés.





- Mobilisation de ressources pour le financement de la trésorerie (escompte,



affacturage, crédit documentaire, ...),



- Intermédiation pour l'obtention de financement sous forme de crédit-bail,et en prêt amortissable





- Recherche de financements en partenariat avec nombreux établissements bancaires en



France et en Europe ( Bred banque populaire, caisse d'épargne , hsbc, ...etc)



2) Projets Immobiliers :





- Accompagnement à la recherche de capitaux en vue de l'acquisition d'un bien



immobilier que se soit en nom propre ou en SCI.









Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire



CELEN CONSULTING

CABINET DE COURTAGE

celenconsulting@gmail.com

07.83.91.53.81

100-108 Avenue du Général Leclerc

93500 PANTIN



RER E STATION PANTIN

Métro ligne 5 station HOCHE



BUS Ligne 170, 249 station Mairie de Pantin



