Arnault ETOUMAN

Pour les organisations et les équipes qui souhaitent mener à bien leur Transformation Digitale et Agile, je propose un accompagnement sur mesure et de qualité au travers dun coaching agile et/ou des formations, en présentiel ou à distance (forte expérience en remote).

Mon expertise sur lagilité, ma passion, mon esprit déquipe, mon experience de formateur, ma capacité dinnovation et ma mobilité géographique sont des atouts que je mets au service de mes clients afin de les aider à atteindre leur objectif : Réussir leur transformation.



Parceque jaime échanger sur lensemble des sujets concernant lagilité, je suis co-organisateur de la conférence Agile En Seine et fait parti de plusieurs communautés agilistes.



Élevons notre esprit et donnons nous la chance de réussir en mettant en avant lHumain qui est en nous :

"Celui qui ne se plante jamais na aucune chance de pousser" Clotaire Legnîdu