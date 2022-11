Ahmed HOUSSAINI

émail : a.houssaini@valdanfahotel.com

Le Val d'Anfa Hôtel est doté actuellement d'un espace Forum de 5 salles séminaires et de 137 chambres



Les capacités de nos salles varient comme suit:



Le grand bleu : Entre 350 et 400 personnes

Warda : Entre 350 et 400 personnes

Mansouria : 50 personnes style théâtre

Dahab : 30 théâtre

Farah : 40 personnes théâtre





De notre côté, nous ne manquerons pas de mettre à votre disposition, les moyens humains et matériels pour un meilleur déroulement de vos opérations.



Pour toute éventuelle demande ou consultation de votre part, n'hésitez pas à me contacter.



Dans l'attente de vous lire, veuillez accepter,Madame, Monsieur , l'expression de nos sincères salutations.



