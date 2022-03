Ahmed Khalil OUESLATI

Un amoureux de la vie, un amoureux de tout ce que la vie comprend, y compris les relations, les expériences, le travail et l'aventure

quand même Jai mes défauts je naime pas être regardée, car je suis une personne timide mais je travaille pour me débarrasser de ce comportement mais je reste un homme normale, toute simple, naturelle, agréable et gentille.

Je mintéresse à beaucoup dautres choses : par exemple, je voudrais devenir un expert en développement humain comme Ibrahim Elfiky.



Contact : oueslati.ahmedkhalil@gmail.com

Plus de 5 années de réussite et de réalisation quelque soit dans vie universitaire ou professionnelle dans des projets de développement



Mes compétences :

- Android (java)

- Java

- Symfony (Php)

- Spring boot (Java)

- .net (C#)

- git





Connaissances

- Flutter (dart)

- Devops (Sonarqube - Jenkins - nexus repository - docker)

- TensorFlow

- Photoshop