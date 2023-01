Ahmed KOUBAA possède 6 années d’expérience professionnelle dans la mise en œuvre et l’implémentation de solutions GMAO et ERP incluant la gestion de projet et des risques, l’analyse des processus métiers et besoins fonctionnels, la mise en production, l’administration et le support technique des systèmes.

Consultant technique et fonctionnel des progiciels IBM Maximo®, il a été impliqué dans l’implémentation des processus de maintenance (Bons de Travaux, Fiche MP et Gestion des Equipements), d’achat (Demande d’Achats, Bons de commandes, Réceptions et Facturations) et de gestion des stocks pour des projets grand comptes (General Electric, ENI, STEG, … ).

• Excellente aptitude à l'animation d'ateliers et bon relationnel client

• Capacité à analyser le besoin métier et à rédiger des spécifications fonctionnelles générales et détaillées.

• Aptitudes à la configuration et au paramétrage d'une solution progicielle GMAO

• Qualités de rigueur et d'autonomie

• Posséder une bonne compréhension de la norme ISO14001.



Mes compétences :

Maple

ETAP POWER STATION

AutoCAD

C

E-PLAN

Eagle

Simulink

MATLAB

Maintenance productive totale

Amélioration des méthodes d'intervention

Définition des méthodes

GMAO

Maintenance curative

Maintenance préventive

Traitement du Signal

Automatisme et système séquentiel

Electronique

Electronique de puissance

Système autonome de production d’énergie électriqu

Régulation et automatismes industriels

Convertisseur

Stockage d'énergie

Réseau électrique

Schémas électriques

Maintenance électrique

Photovoltaïque

Transformateurs

Electrotechnique

Machines électriques