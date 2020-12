Je me présente, Je suis KAMMOUN Abderrahmen un jeune ingénieur en génie des matériaux diplômé de l’Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax (ENIS) promotion 2015.



Apres l'obtention de mon baccaleaut technique , j'etais affecté à l'institut preparatoire aux etudes d'ingenieurs de Sfax ou j'ai fait deux ans de formation preparatoires technologique . Apres j'ai entré à l'ecole nationale d'ingenieur de Sfax (ENIS) ou j'ai fait trois ans en ingenierie des matériaux.



Concernant les stages de formation professionnel et académique , j'ai fait deux stage pendant mon parcours universitaires , le premier stage s'est déroulée aux AMECAP " les Ateliers Mécaniques De Précision " et le deuxième stage était au " GARGOURI EMBALLAGES ". Pour les stage de formation professionnel (PFE) était au SOMEB « société mécanique ben ayed ».



Connaissances :Procèdes d’élaboration des matériaux composites,traitement de surface, corrosion, soudage, choix des matériaux, conception de moule, conception mécanique, CAO, FAO, fonderie, injection et extrusion plastique, outillage de presse, management de la qualité.



Mes compétences :

Solidworks

Pubs

Pascal

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Maple

MOT Testing

Feature Films

Extrusion

CES

CATIA

Android