Mohamed Farouk BEN HAMMOUD

Actuellement en contrat chez Zodiac Aerospace, je reste attentive aux opportunités du marché dans le domaine des matériaux composites à application aéronautique, spatial ou naval, en Tunisie et à l'étranger.

Mes projets ont mis en avant certaines de mes compétences telles que le sens de l'organisation, la rigueur, la réactivité et gestion des priorités ainsi qu'une aptitude à la polyvalence.

Je suis désireux d'expériences, ouvert à divers savoir-faire techniques et enthousiaste par la possibilité de me voir confier des responsabilités.

Intéressé principalement par des postes d'ingénieur matériaux en recherche et technologie ou ingénieur industrialisation ou ingénieur d'étude.

Connaissance des techniques d’analyse des matériaux (ATG, DSC, DMA, spectroscopies IR/UV, MEB, mesures de propriétés mécaniques…)

Connaissances confirmés des techniques de management des projets.



Mes compétences :

Gestion de projet

Recherche

Gestion du risque

Analyse de risque

Analyse des besoins

Cartographie des processus

Accompagnement au changement

Procurement

Communication

Conduite du changement

Community management