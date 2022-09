Renaud POTTIER

Commercial de terrain depuis + de 20 ans en motorisation, j ai été amené à gérer et à développer des portefeuilles clientèle de bobiniers (région centre , ouest , nord ).

Mon expérience au sein de ces ateliers m'a conduit à rechercher des solutions Rapides, compatibles et disponibles.

En rejoignant la société ESPACE MOTEURS et en collaboration avec DUTCHI MOTORS,

j ai développé l'importation de nos produits moteurs, motoréducteurs, variateurs de fréquence.

Aujourd'hui, Nous travaillons avec de grands importateurs européens afin de répondre dans les meilleurs délais et couts à nos clients.





Mes compétences :

Disponibilté