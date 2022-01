Stéphane TURGOT

Encadrements :

Cadres

Techniciens

opérateurs de contrôle





o Process / amélioration continue

• Méthodologie de production, suivi des phases de production.

• Analyse de process Lean 6s.

• Validation de prototypes, qualification des pré-productions. Suivi des modifications techniques des composants.

• Management des modifications de process et rédaction des fiches de maintenance préventive, TPM.

• Améliorations techniques des process, 5S, SMED,TPM, respect des BPF.

• Gestion quotidienne du flux de production et du process.

• Gestion du planning de production.

• Gestion processus AMDEC, étude de risque, validation de process, réalisation de QI, QO, QP.

• Gestion processus 8D, 6s, Chantier Kaizen, kepner trego, Kanban, SDCA & PDCA.

o Qualité

• Analyse des non conformités - Contrôles métrologiques.

• Création et mise en place des plans d’action suite aux non conformités.

• Formation des opérateurs sur les méthodologies de la qualité - Animation de groupes d’amélioration continue.

• Réduction des coûts, augmentation de la qualité, des rendements et des performances.

• Outils qualité : audits process et qualité fournisseur, 5S, 8D, AMDEC, 6 s.

o Encadrement

• Personnel de production, formation, entretien d’appréciation de la performance, recrutements

• Equipes projets

o Informatique

• Algorithmique, Programmation en langage C, C++, Visual C++, Visual Basic sous Excel et Access.

• Programmation sous UNIX et LINUX.

• Maîtrise des logiciels: Word, Works, Excel, PowerPoint, Access, MATLAB, MINITAB, Internet, SAP



Anglais : Lu, écrit, parlé & anglais technique

Espagnol : notions rapidement perfectibles



Mes compétences :

8D

Lean

ISO 14001

Black belt

ISO 9001

BPF

SMED

6 sigma

AMDEC

Kanban

Professionels

Process