Sandrine RICHARD

Le fond et la forme d'un écrit sont indissociables. Si le premier en est la substance, la seconde en constitue le flacon.



Forme et fond sont les deux clefs de voûte de votre écrit.



La correction grammaticale, orthographique, l'élimination des « coquilles » des textes, l'examen de la syntaxe et du style, des éventuels oublis, l'annotation du texte et des conseils sur celui-ci sont donc utiles afin de donner les meilleures chances à votre ouvrage.

Je propose donc mes services de correction-relecture pour vos manuscrits, tapuscrits, romans, nouvelles, thèses, mémoires, lettres, courriers, biographies, poésies...

Travail rigoureux, respect des délais et tarifs compétitifs sont mes principaux atouts pour apporter un remède aux petits maux de vos mots.



Je suis titulaire d'un baccalauréat littéraire et d'un master 1 en droit privé. Ces formations m'ont notamment permis d'acquérir une grande culture générale ainsi qu'une solide maîtrise de la langue française.

Ayant l'expérience de la rédaction de courriers de médiation au sein d'une association de consommateurs et de la correction de manuscrits, je souhaite mettre ces compétences au service de votre plume et me tiens à votre disposition pour toute possibilité de collaboration concernant vos ouvrages et textes.





http://sandrinerichardgui.wixsite.com/correctrice



Mes compétences :

Littérature

Écrivain