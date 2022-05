Sandrine RICHARD

Professionnelle de la communication depuis 19 ans, j'ai été amenée à mettre en place des stratégies de communication globale dans des entreprises de différents secteurs (câblo-opérateur, SSI, bâtiment) et dans des contextes variés (accompagnement du changement, lancement de marque...).



Ces politiques de communication se traduisent notamment par des supports de communication internes et externes (journal interne, plaquettes institutionnelles...), la création d'événements (convention, événements clients, opérations de relations publiques...) et des outils multimédias.



Actuellement, je suis en charge de la Communication d'Ouvrages Publics, Unité Opérationnelle de Bouygues Bâtiment IDF.