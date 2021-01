Ahmed M'SOUBER

Diplômé d’un Master Système d’Information et Analyse décisionnelle «SIAD » et d’une Maîtrise Méthodes Informatique Appliquées à la Gestion des Entreprises « MIAGE ».

J’ai été embauché dans ATOS ATS Orléans après un stage que j’ai effectué comme prestataire auprès de l’un de ses clients « Thélem assurances » avant de décider de retourner au Maroc.



Développeur BI puis testeur et administrateur des outils de test pendant mon travaille chez Thélem assurances et Développeur Java/J2EE pendant la plupart de mes stages, une diversité qui m’a permit d’acquérir des compétences dans les domaines du Business Intelligence, du développement, des bases de données ainsi que les méthodes de recette.

Aussi étant un miagiste j’ai complété l’étude des différents sciences et compétences liées à l’informatique par des formations en domaine de gestion, gestion de projet, management, finance, marketing et statistiques, …

Des années en formation académique et en stage m’ont permis d’apprendre et de concrétiser les compétences techniques nécessaires pour le travail en entreprise, ajouté à mon sens de relationnel, autonomie et capacité d’adaptation aux différentes circonstances, des qualités que je juge nécessaire pour la réussite dans un groupe de travail.



Mes compétences :

Gestion de projet

Programmation

Recetteur

Conception

MySQL

Oracle

Développement web

ODI

Java

Test

Talend

Base de données

Bootstrap

SWIFT

JQuery

CSS 3

SOAP

REST

Apple iOS