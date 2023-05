Diplomé de l' école d'administration des affaires maritime de saint servan (ille et vilaine,france)en1964 actuellement délocalisée a BORDEAUX, retraité après quarante ans d 'administration au service de l 'ETAT

MAROCAIN dans la gestion commerciale des halles aux poisson situées a l intérieur des ports de péche.

Ayant acquis une expertise pointue dans le domaine commerciale des produits de la pèche industrielle et du pélagique et aussi du poisson de chalut.