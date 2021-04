Ahmed OUAMER

Né en 1944 à El Mers Boulemane Maroc, j'ai été scolarisé depuis octobre 1950 jusqu'à 1957. Carrière militaire de déc.1963 au 31 mai 1986. Ayant suivi des cours par correspondance en 1965-66 respectivement de l’École Universelle et de l'Ecole des Sciences et Arts de Paris. J'avais débuté un certain avec Eurelec Casablanca en 1969 puis en 1983 , j'avais suivi des cours d’informatique par correspondance également d'IPI Casablanca. J'ai été mis à la retraite anticipé le 1/6/1986 avec le grade d'Adjudant ( Sous-officier). Actif toujours en tant qu'ancien combattant et l'âge de vieillesse dans le domaine de l'électricité en général et électronique numérique en particulier.



Mes compétences :

Calligraphie

Electronique générale et numérique

Gestion administrative