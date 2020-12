Aicha LUPOLI

Arrivée récemment dans la région PACA, je souhaite mettre rapidement en pratique mes compétences en gestion de la relation client et organisation méthodique du travail et des produits.

Mon expertise repose sur la gestion administrative et commerciale de clients (accueil physique et téléphonique, traitement et suivi de dossiers, entrée de données, gestion de mails, compte rendu de réunion, facturation etc.…) ou bien encore le développement des ventes. Mes différentes activités, notamment à Orange France, m’ont permis de développer d’autres compétences comme celles liées à l’élaboration de tableaux de bord et de statistiques commerciales (Excel).



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Access

Business Objects

Accueil physique et téléphonique

Gestion de la relation client

Facturation

Reporting

Suivi commercial et administratif

Gestion de caisse

Gestion du courrier

Traitement de données