Aimé MALONGA

J'exerce aujourd'hui mon métier de peintre décorateur d'intérieur,au sein de mon entreprise ,et intervient également au près des architectes,des particuliers,et professionnels,et dans le cadre d'aménagement ,conception et réalisations. notre expérience et notre savoir-faire nous ont permis de développer:la créativité ,la sensibilité ,l'émotion ,échanger,,la technique notamment dans le détails,précision et finitions. Nous apportons notre regard;vision et concept de la décoration en tant que maître d'ouvrage forte personnalités ,nous sommes passionnés et investion dans métiers . Vous pouvez nous trouver sur.WWW.DECORATEUR-MALONGA.FR



Mes compétences :

Peinture