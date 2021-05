Aimée EICH

Mes principaux domaines d'intervention:

Pilotage de Projets et déploiement au niveau local et national

Pilotage de missions et lien/conseil auprès de l’entreprise cliente

Mise en place de dispositifs de mobilité interne/externe

Interface client / partenaires sociaux / cabinet

Accompagnement des Cadres Supérieurs, Cadres et non Cadres



Mes compétences :

GPEC

Pilotage d'activité

Management

Accompagnement au changement

Gestion de projet

Accompagnement à l'emploi

Recrutement

Bilan professionnel

Accompagnement collectif

Conseil en organisation

Accompagnement de dirigeants

Accompagnement individuel

Bilan de compétences

Conseil en recrutement

Bilan de carrière

Tutorat

Management opérationnel

Coordination