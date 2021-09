Aire Domicile PRUDHOMME

Recherche des personnes diplômées (DE AVS / BEP Carrière Sanitaire et Sociale), souhaitant intervenir au domicile de personnes âgées pour une aide dans tous les domaines de la vie quotidienne.



Nous proposons les activités suivantes :



- L'accompagnement et l'aide dans les activités domestiques : Aide à l'entretien du logement, à l'entretien du linge, aux courses, ... afin de permettre aux personnes aidées de vivre dans un environnement sain et agréable.



- L’accompagnement et l'aide dans les gestes essentiels de la vie : Cet accompagnement quotidien permet à la personne de maintenir, voire restaurer, un maximum d'autonomie et de réaliser les actes vitaux (aide ou préparation des repas, aide à la prise des repas, aide à la toilette ou à sa réalisation complété, aide à la mobilité et soins de nursing.



- l'accompagnement et l'aide dans les activités de loisirs et de la vie courante.