Aissa RAHMOUNI

Géologie de l'ingénieur motivé, rigoureux, dynamique, qui prend des initiatives, qui a un bon sens relationnel et un esprit d’équipe.

Fraîchement diplômé en tant qu'ingénieur Géologie de l'ingénieur , avec acquisition de plusieurs connaissances et compétences tant par ma formation qu'à travers mes stages.

Certes je suis débutant,mais à travers mes stages, j'étais toujours à la hauteur des attentes de mes encadrants, j’ai aussi toujours pu me distinguer parmi les autres stagiaires par mon dynamisme et ma discipline.

N'hésitez pas à me contacter je serai ravi de vous rencontrer pour pouvoir vous convaincre de mon profil.





Mes compétences :

Travaux publics

Géotechnique et géologie de l'ingénieur

Informatique

Pétrochimie

Géophysique

Géologie Pétrolière et minière

Microsoft office

Sédimentologie

Cartographie

BTP