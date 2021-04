Aissam AISSAM OUASFI (OUASFI)

Manager confirmé dans la Grande Distribution, la Distribution Spécialisée,l'e-commerce .Mes domaines de compétences se situent dans le développement des points de ventes ,l'accompagnement managérial,l'accompagnement au changement, dans le respect des politiques commerciales de ces enseignes au niveau de leurs procédures et de leurs merchandisings respectifs.

Directeur de Magasin et pour autant homme de terrain,j'ai une approche à la fois stratégique (long terme) et opérationnelle de mon point de vente qui me permet d'en comprendre rapidement les enjeux et d'accompagner avec efficacité les équipes dans l'élaboration de plans d'actions adaptés pour répondre aux exigences concurrentielles du marché