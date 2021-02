Aissam HADI

Je suis HADI aissam, un jeune marocain âgé de 24 ans et je suis actuellement en situation de recherche d'emploi titulaire d'un déplôme de technicien spécialisée en gestion des entreprises agricoles et une baccalauréat en sciences de la vie et de la terre.



Au cours de mon parcours d'étude, j'ai eu l'occasion de passer des stages dans différentes sociétés qui mon't permis d'acquérer des compétences en : Etude, analyse, gestion des entreprises agricoles, techniques du production des plantes maraichéres et arboricultures , techniques de production animale , commercialisation des produits agricoles, gestion des ressources humaines, travaux bureautiques, contact et communication avec les clients.



Mes différents maïtres de stages m'ont maints fois félicité pour mon assiduité, mon dynamisme et mon extrême endurance, et aujourd'hui, je souhaite intégrer une grand société car je suis persuadé que j'apprendrais d'avantages et deviendrais plus performant.



Créative rigoureux et trés motivé et je peux travailler en freelance et je suis toujours prêts à recevoir tout nouveau projet, Si vous êtes intéressées pour mon profil, prière de me contacter et merci d'avance.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Conseiles agricole

Techniques de productions des produits agricoles

Dynamisme

Esprit d'équipe

Créativité

Gestion des ressources humaines

Commercialisation des produits agricoles

Gestion des stocks

Gestion administrative

Gestion de la production