Aissatou KA

RESEAU DES VISIBLES (RdV) est une association citoyenne dont l'objet est la constitution d’un réseau socioprofessionnel visant à faciliter les échanges et le partage d’expériences entre ses membres en France, en Afrique et dans le reste du monde. Nous visons une réelle transformation en profondeur de notre société française et africaine. Revisitez nos images mentales devient une nécessité pour le Vivre Mieux et Ensemble. Ses membres sont identifiés comme professionnels exerçant à France, en Afrique, mais aussi des professionnels qui ont des intérêts en Afrique et en Europe voire des « amoureux de l’Afrique ». En effet, le réseau social est l’un des facteurs clés de succès personnels et professionnels. Pour se faire confiance, il faut se rencontrer. RDV entend mettre en place les meilleures conditions pour faciliter ces rencontres.

RDV a été conçu pour donner l’occasion à des cadres et dirigeants issus de la diversité de se rencontrer et de créer des liens utiles et durables. Nous voulons susciter des rencontres réelles, briser les mauvaises représentations de la diversité culturelle et voir comment ce forum peut aider réciproquement les uns et les autres dans leurs volontés de développer des relations personnelles et professionnelles. En d’autres termes, réunir des gens différents et en un seul endroit …. Pour parler projets, d’utilité économique et sociale et de retours d’expériences pour stimuler l’envie de s’auto-dépenser….

Nous nous voulons un lieu de rencontres professionnelles permettant aux africains de se connecter les uns aux autres, de partager leurs actualités socio professionnelles, de s’ouvrir aux autres et de se créer des opportunités, de recueillir et d’échanger sur nos expériences, de faciliter sa propre réussite professionnelle et celle des autres. Nous ouvrons le bal avec un nombre d‘évènements et un planning ambitieux.