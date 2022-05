Morgane DELAHOUSSE

Arrivée avec mon mari à Tours grâce à sa mutation en janvier 2015 et après avoir consacré deux ans à l'éducation de nos deux enfants, je suis à la recherche d’un poste dans le domaine du marketing.

Diplômée de l’ICART-Paris, spécialisation marché de l’art, j’ai durant 5 ans travaillé auprès de Caroline Margeridon (organisatrice de salons d’antiquaires à Paris). A ses côtés, j’ai pu m’épanouir en tant que responsable de la prospection commerciale et assistante de l’équipe dirigeante sur les projets marketing et communications. Durant mon cursus étudiant, j’ai également pu intégrer une étude dans laquelle j’aidais à l’élaboration des catalogues de ventes, la mise en place des expositions ainsi que la présentation des objets lors des enchères.

La réalisation de campagne de communication et l’organisation d’événements relatifs à la culture et au patrimoine sont désormais des acquis sur lesquels je peux m’appuyer pour répondre aux exigences du marché. Désireuse de reprendre une activité professionnelle, je saurai mettre mes compétences et mon dynamisme au service des tâches qui me seront confiées.



Mes compétences :

Informatique

Espagnol scolaire

Anglais

PC Hardware

Microsoft Office

Internet

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator