Helene DELAHOUSSE

20 ans d'expérience Innovation et Ventes B2B et B2C en France et à l'international (Ventes Grands comptes internationaux dont 2 ans aux US, lancement et développement des ventes de la TV s/ ADSL, Management de programmes transverses dans l'univers Online Games, Management du eHealth Vertical).

En charge de l'accompagnement du management et de la Diversité au sein d'Orange France de fin 2011 à mai 2014.

Directrice RH&COM et filière IT au sein de la DSI Groupe Orange de 2014 à 2017.

Directrice de l’orange innovation school de 2017 à 2018.

Directrice Talent management, People development & learning et DRH des fonctions supports pour Orange Business Services depuis juin 2018.



Mes compétences :

Développement des ventes

Business Development

Gestion de projet

Télécommunications

RH

Management

Communication

IT skills Development

Vente