Akim GIBERT (HYPNOSE LYON)

Bonjour,



Je suis Psychothérapeute clinicien, formé à l'Université Lumière Lyon 2 (niveau d'études : Master 2 en psychopathologie et psychologie clinique) , Hypnothérapeute (formé à l'hypnose Ericksonienne par des médecins à l'Institut Milton Erickson de Lyon) et Sexothérapeute spécialisé dans le traitement des troubles de la sexualité par la sexo-analyse, l'hypnose et le massage tantrique .



J'utilise également la thérapie psychocorporelle : passer par le corps pour apaiser l'esprit.

Dans ce cadre, je développe une approche basée sur le toucher et l'échange de caresses tendres et désexualisées autour d'exercices précis et encadrés. Une sorte de "calinothérapie", m'inspirant de lapproche de Reid Mihalko et Marcia Baczynski aux Etats-Unis.



Dans le domaine de la sexothérapie, je me suis spécialisé dans le traitement des troubles de la sexualité : vaginisme, frigidité, anorgasmie, désir, libido, impuissance, éjaculation précoce, onanisme pathologique, nymphomanie,



Je reçois dans mon cabinet à Lyon - Montchat (limite Villeurbanne), des patients de divers horizons souffrants de difficultés relationnelles, familiales, professionnelles, existentielles, émotionnelles ou sexuelles.



Les étudiants & chômeurs bénéficient dun tarif réduit.



A très bientôt.



GIBERT Akim.

https://www.psychotherapeute-hypnotherapeute-lyon.fr/

http://www.sexologue-sexotherapeute-lyon.fr/

https://www.hypnose-lyon-montchat-69003.fr/

https://www.stop-tabac-hypnose-lyon.com

http://www.caline-moi.com/



Mes compétences :

Hypnose Ericksonienne

Psychothérapeute

Développement personnel

Sexologie

Hypnothérapie

Sexothérapie