Akrem BOUSSAHA

Développeur informatique titulaire d'un diplôme universitaire en sciences informatique

intéressé par le monde de développement web tout comme celui du mobile, ma formation notamment mon expérience comme étant un freelancer m'ont permet d'acquérir des fortes connaissance et de s'adapter avec les nouvelles situations sous la pression de surcharge et de temps.

Je suis quelqu'un de dynamique, agréable, responsable et rigoureux dans mon travail, sérieux et ponctuel. J'aime le travail en équipe et je m'adapte rapidement.



Mes compétences :

Android

XML

Java

Personal Home Page

JavaScript

HTML

Cascading Style Sheets

Visual Basic

UML/OMT

SQLite

SQL

Pascal

Objective CAML

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Access

Merise Methodology

Linux

Java Enterprise Edition

C++

C Programming Language

Adobe Premier

Adobe Photoshop

JQuery

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Symfony2

JSP

PHP 5

Ajax

JSON

Hibernate

CSS 3

Wordpress

SEO

Spring Framework

CodeIgniter