Disponible debut octobre pour intégrer un cabinet conseil en stratégie d'entreprise !



Vous cherchez quelqu'un qui a pratiqué l'agilité au sein d'une Direction transformation ? Quelqu'un avec une expérience au sein d'une ESN - Entreprise de Services du Numérique ? Voir dans l'IT bancaire ? Quelqu'un qui a fait du change sur un cycle de fabrication produit pendant un peu moins de 2 ans ? Qui se débrouille en anglais ? Qui est curieux ! Qui veut apprendre et faire carrière dans le conseil ?



Je souhaite rejoindre un cabinet de conseil, peut-être le vôtre ! Je n'ai pas encore la prétention d'être un coach agile mais je suis peut-être votre nouveau consultant junior ! En ce moment je travaille au sein du centre de compétence Agile & Orga du CA-TS - Credit Agricole Technologies et Sercices ! J'y ai rejoint une équipe de Coachs Agile animés par l'envie d'accompagner au mieux les équipes (Squad - Model Spotify) de développer dans une transformation d'envergure !



Dés octobre, je peux mettre à votre disposition mes compétences avec l'ambition de les développer ! Je souhaite rejoindre une équipe de consultant afin de travailler sur des cycles de vie produits ! Contribuer à des transformations organisationnelles, Agile & Lean ! Favoriser l'UX client et collaborateur ! Bref je suis passionné par ces questions de change, de strategie et suis avide de découvrir d'autres méthodes et approches ! Vous vous retrouvez dans cette présentation ? Mon profil correspond à vos besoins ? Echangeons ensemble !



Rendez-vous en conversation instantanée ou envoyez moi un mail !



Jimmy.poulain.76000@gmail.com



À très bientôt



Jimmy