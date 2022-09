Akrem KERCHAOUI

- 7,5 années d'expérience dans le domaine Telco/IT

- Expertise Core Network CS & PS 2G/3G/4G

- Opérations et Ingénierie du coeur de réseau Fixe et Mobile

- Roaming experience

- Support et troubleshooting des nœuds Core CS & PS 2G/3G/4G (MSS, MGW, HLR, HSS, SGSN, MME, SGW, GGSN-PGW, iDNS, PCRF, OCS)

- Expertise Voice (MGCP, SIP, SIP-I, ISUP, PRA)

- Expertise multi-vendeur (Alcatel Lucent, Ericsson, Acme Packet, Huawei, Genband, etc )

- L2 et L3 support

- Outils de Tracing

- Maîtrise des outils QoS/QoE (V3D, Actix, Nemo)

- Capacité de travail sous stress



Mes compétences :

Core network

Télécommunications

3G

SIP

Juniper

SS7

VoIP

IP