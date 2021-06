Ala Eddine BEN AMOR

SOMMAIRE

 14 ans d’expérience dans le domaine musical

 10 ans d’expérience en programmation musicale

 10 ans d’expérience en curation musicale

 4 ans d’expérience en programmation digitale

ACCOMPLISSEMENTS

 Introduction de la programmation musicale automatisée dans le marché

Tunisien (étant le premier en Tunisie migrant de la programmation

manuelle á la programmation Goal [Music Master]

 Atteinte de la position de leader dans le marché Tunisien [Mosaique FM

est la radio numéro 1 en Tunisie au sein de tous les groups d’ages]

 Menant Hayat FM á atteindre le 3ème rang dans le marché des Emirats

Arabes Unis

 Atteindre plus de 250.000 auditeurs uniques par mois via le streaming de

Fresh Radio



QUALITES

 Gestion parfaite des logiciels de programmation musicale (RCS Selector

/ A-Ware Music Master) 10 ans

 Curation des genres musicaux suivants (Arabe (Levant, Egyptien,

Musique du Golfe, Nord-Africain) /Musique Urbaine (Hip Hop, R&B) /

Musique Electronique (Deep House , Dance) ) 10 ans

 Très bonne connaissance dans les applications de streaming et des

platforms de musique a la demande

 Gestion parfaite des plateformes de réseaux sociaux



Mes compétences :

Streaming Media

Radio

Programmation musicale

radio numérique