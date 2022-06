Ala Eddine JALEL

Spécialiste en maintenance et installation des systèmes industriels automatisés



Réalise une maintenance prédictive, préventive et curative des machines et équipements en

respectant les règles de sécurité.



Capable d'identifier toutes sortes de dysfonctionnements et d'apporter, proposer des

solutions pour optimiser la sécurité et la performance des équipements industriels.



Maîtrise les logiciels de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO).



Maitrise les manuels, les schémas techniques des fabricants et les instruments de tests et de mesure

afin de déterminer les méthodes d'essai et d'entretien.



Maitrise des langages de programmation des automates programmable Siemens et Alen-Bradley



Bonnes connaissances techniques selon le secteur dintervention : mécanique, informatique,

électricité, électrotechnique, hydraulique, et automatismes industriels.

Analyse des données de maintenance, renseigne les supports des dintervention et transmet

les informations au service concerné.

Coordonne lactivité de son équipe (transfère et capitalise linformation).



Contribue à lamélioration continue sur le champ de la maintenance industrielle.



Travaille enlienétroitavec tous les services : opérateurs, collègues, services connexes.



Capable de travailler dans un environnement bruyant (usines en fonctionnement) et dans des

conditions inconfortables.