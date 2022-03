Alain AL JEBBAOUI

De formation Ingénieur en Bases de Données avancées, j'ai participé en tant qu'Architecte et chef de projets GED à plusieurs projets en gestion documentaire. J'ai couvert des projets traitant de la GED classique (stockage, cycle de vie et workflow) à l'Archivage légal des documents et données non-structurées, dans les secteurs bancaires, industriels et télécommunications.



+Mes compétences :

Collecte des exigences

Gestion de projet

Optimisation et dématérialisation des processus métier

Méthode Agile/Scrum

Communication entre équipes

Design, urbanisation, déploiement et développement

Product Owner

Gestion Electronique de Documents et Gestion de contenu

Archivage légal

Architecture

BIGDATA et Machine Learning



+Techniques et nouvelles technologies:

Progiciels GED/ECM : Alfresco et Documentum

Bases de données : Oracle, O2, MySQL, PostgreSQL

Méthodes : Merise, UML, OMT, Agile

Nouvelles technologies : Java, JS, XML, HTML5, Bootstrap, Axis-Soap, Webservices, MVC,

Spring Surf, Hibernate, Docker, NodeJS (encours)

Matériels / Serveurs : SUN, HP, IBM / Unix Aix, HP, Sun/Solaris, Linux ubuntu, Debian, Windows Server

Authentification et protocole : CAS, SSO, Kerberos / LDAP

Serveurs Web et App : Apache, Tomcat, Weblogic, Websphere

Langages : NSDK / NATSTAR, C/C++, Ilgoviews, Java, Javascript, NodJS, SQL, PLSQL, VBA, Pro*C, Korn/bourne/C-shell, Awk

Containérisation Docker

BIGDATA, ML, DL : Hadoop + Python

Moteur de recherche : Lucene, Solr.