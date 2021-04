Alain ALAIN NARCISSE FEUMOE (FEUMOE)

Monsieur FEUMOE SIEYAPDJIE Narcisse Alain possède un Doctorat, PhD en Physique de lEnvironnement et de lUnivers Option Géophysique Interne et Exploration. Il est donc GEOPHYSICIEN de formation. Il se spécialise en Imagerie du sous-sol par méthodes Géophysiques aéroportées à lUniversité de Yaoundé I où il obtient un Doctorat/PhD en 2014. Il acquière de lexpérience professionnelle en Géotechnique-Hydrotechnique via des Stages dans le laboratoire de mécanique des sols B.R.E.C.G. A longtemps exercé et occupé plusieurs postes de responsabilités dans le cadre des projets de grande envergure au Cameroun (autoroutes Yaoundé-Douala et Yaoundé-Nsimalen), dans la sous région Afrique Centrale en tant qu'Ingénieur Géotechnicien-Géophysicien et Ingénieur de Contrôle, actuellement Monsieur FEUMOE SIEYAPDJIE Narcisse Alain a les compétences et le savoir faire requis pour assumer avec responsabilité la mission assignée à lIngénieur en Géotechnique-Géophysique.











Mes compétences :

Méthodes électriques par courants continus

Sismique réfraction en génie civil et recherche

Interprétation des données géophysiques aéroportés

Géotechnique: Mécanique des sols et des roches