Alain AVANZATO

Vous recherchez un animateur permanent pour travailler au sein de votre établissement. Je suis actuellement en recherche d’un poste à temps plein. Disponible à compter de septembre 2015, je peux toutefois m’adapter à vos besoins si nécessaire.



Après avoir travaillé au sein d’une MECS pendant quatre ans où j’ai pu occuper un poste dans le secteur de l’animation sociale auprès d’enfants de 3 à 17 ans, et exercé en collège pendant plusieurs années je pense avoir acquis une bonne connaissance de l’animation avec les enfants et adolescents de tous âges.



Mes expériences dans des domaines divers de l’animation m’ont apporté des connaissances sur la gestion d’équipe, de handicaps, ou encore l’adaptation des animations en fonction du public. Ma formation initiale en commerce m’a aussi apporté une capacité à gérer un budget et différents prestataires.



Véritablement impliqué dans l’action d’animation et respectueux des principes éducatifs, je suis désireux de pouvoir m’investir pleinement dans votre structure, et de pouvoir mettre en application ces compétence et toute mon expérience au service votre équipe.





Mes compétences :

Restitution