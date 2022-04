Fabienne SARCOS

Aujourd'hui je me perfectionne dans la "détection des talents", formée par TalentReveal j'ai trouvé auprès de cette équipe un réel esprit novateur et percutant.

J'utilise toutes mes expériences passées pour me lancer dans cette nouvelle aventure professionnelle.

Après 20 années dans le secteur associatif,

j'ai une expérience essentiellement motivée par le "bien-être au travail".

L'implication de chaque individu, l'intention, les habiletés de chacun sont mes sujets favoris pour une performance commune ou individuelle.



Je travaille d'avantage en face à face pour que chacun prenne le chemin de sa propre réussite.

Praticienne de soins énergétiques, j'ai plusieurs outils facilitateurs au service de votre projet.



Chef d'entreprise, responsable de secteurs, directeur de groupes, en équipe ou pour vous seul, je suis à votre écoute afin de répondre à toutes vos questions.



Je défends l'éducation populaire et la formation coopérative, mon réseau est renforcé par plusieurs professionnels de métiers et secteurs différents, notre complémentarité est efficace et dynamique.





Que l'aventure soit avec vous !!

Fabienne.



Mes compétences :

Créativité

Imagination

Curiosité et sens de l'innovation

Passionate

Humour et pertinence dans la créativité

Ecoute

Energie