Alain Bertrand NINSEKO

Juriste de formation, j'ai la particularité d'avoir servi aussi bien dans des domaines d'administration et management dans certaines entreprises, de coordination et suivi des projets importants dans le domaine du génie civil d'une manière élargie,que dans le domaine de la transformation du bois et de la gestion du patrimoine immobilier .

Compte tenu de la délicatesse et des contours juridiques que revêt ce dernier aspect, nous bénéficions en ce moment du renforcement des connaissances et formations spécifiques adaptées dans le domaine foncier.

L'un de nos grands vœux consisterait à contribuer efficacement dans la gestion juridico fiscale des biens immobiliers,la dotation des terrains crédibles et logements adéquats, et leur mise en valeur éventuelle à travers des constructions de logements de nos clients potenciels.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Bâtiment

Gestion de projet