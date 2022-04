Alain BRISY

Missions actuelles / Current missions :



- CxO advisor

- Auditor & expert in ICT strategy

- Business Continuity expert

- Interim Executive Manager

- Managing Partner of ABY Consult & co-founder of ITSM Consult





Fonctions précédentes / Previous functions :



[sa BULL nv - 2005-2010]

- Business Unit Manager for Large & international projects

- Programme Director



[Unisys Belgium]

- Project Manager & Document management expert

- People Manager



[Logon SI]

- Senior EDM Consultant - Project Manager



[JPASS International]

- Document management consultant - Project Manager



Mes compétences :

Audit

Conduite du changement

Conseil

Gestion de projet

Management

Formation

Communication

Ressources humaines