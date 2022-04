Alain BRUN

Parcours professionnels





octobre-2012 Agent mandataire Gard

0ptimHome 1er réseau immobilier à domicile





Août-2003 Ingénieur Commercial Senior : Région RA & EST

GROUPE IBM

Intégrateur de solution clé en main, Ingénierie et Maîtrise d’oeuvre du Bâtiment





2002-2003 Responsable des ventes : Région PACA

GALAXY Informatique et Services : PME de 42 salariés

Intégrateur de solutions informatiques, Réseaux & Télécoms, Ingénierie et Maîtrise d’oeuvre





1999-2001 Directeur commercial et du développement

A-Z DIS : PME de 31 salariés

Intégrateur de systèmes de câblages pour réseaux locaux voix, données, images.

Fabricant de cordons informatique, électrique, électron





1991-1999 Responsable régional des ventes : Rhône-Alpes / PACA & Languedoc-Roussillon / MIPY

GROUPE ALCATEL

Fabricant de câbles et composants de télécommunication, concepteur et intégrateur de systèmes de télécommunication.



1974-1991 Responsable du service clients, Responsable du service d’exploitation,

Membre du comité de direction

SG2 SERVICES et PAYTRONICS agence Rhône - Alpes

Société de services spécialisée dans le domaine de la Carte Bancaire





1972-1973 Chef d’équipe- pupitreur

Cheville Langonaise.



Mes compétences :

Commercial

Responsable des ventes

Vente

ventes