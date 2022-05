Diplômé d'un Master 2 MEEF à l'ESPE d'Aix-en-Provence spécialité " Concepteur, Manager de formations en Hygiène, Sécurité et Développement ", j'occupe actuellement un poste de référent sécurité dans un groupe de sociétés en la qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP).



Je suis également formateur dans le domaine de la sécurité : Sauveteur Secouriste du Travail (SST), Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP), Incendie, Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) etc.



Mon cursus universitaire m'a apportė diverses connaissances générales (français, droit, biologie...) ainsi que professionnelles (document unique, évaluation des risques professionnels, risques naturels-chimiques-technologiques, plans de prévention etc.).

Mais aussi un savoir-faire et une aisance orale travaillée à de nombreuses reprises, sur l'aspect management et encadrement d'une formation pour un groupe de personne.



Également sapeur pompier volontaire depuis plus de 5 ans dans une caserne des Bouches du Rhône (13).

Titulaire de nombreux diplômes reconnus par le ministère de l'intérieur (Sécurité Civile) lors de mes formations de sapeur-pompier (incendies, premiers secours, feux de forêts, secours routiers...).



Ce métier a consolidé ma nature dynamique et a développé chez moi d'autres qualités indispensables pour exercer le métier de pompier comme l'assiduité, la rigueur, être calme et à l'écoute, en prenant conscience de l'importance particulière du travail en équipe, si l'on veut mener à bien les missions qui nous sont confiées.



Contact :

romain.lelong@forse-co.fr

06 89 62 25 24



Mes compétences :

SSIAP 3 Chef de service sécurité incendie

SST

Logiciels bureautiques

Document Unique de Prévention des Risques Pro

POI

PPI

Prévention des risques professionnels

HSE

Santé au travail

Prévention

Sécurité

Travail en équipe

Sécurité incendie

CHSCT

Formation professionnelle

IPRP

Management

Organisation