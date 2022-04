Alain BRUXELLES

Votre commissionnaire et sourceur en France et en Asie depuis 2002



Notre agence de commissionnaires et de sourceurs MundiBroker négocie les achats, leurs tarifs et les conditions des transactions commerciales pour des mandants professionnels et privés ceci sans aucune incidence sur leurs budgets. MundiBroker propose ses services de commissionnaire aux professionnels et aux particuliers soucieux de réduire les risques liés aux achats, de contrôler parfaitement leurs dépenses tout en économisant du temps.



Mes compétences :

Consultant Vietnam

Sourceur

Négociation achats