Alain BRUYÈRE

Après 33 ans de travail dont 16 ans chez belgacom/proximus, parmi lesquels 10 ans comme Senior Program Manager dont 4 comme Head of belgacomTV Program Management, et 3,5 ans chez bpost comme Expert Project Manager/Senior Program Manager, je souhaite à présent trouver un nouveau job dans le domaine du project/program management.

En effet, bpost, dans le cadre de son plan Alpha, a supprimé le département Corporate Program Management et ma fonction de Senior Program Manager. Je suis dès lors à la recherche d’un nouvel emploi et désire mettre mes compétences au service d'une organisation où les valeurs de créativité, professionnalisme, solidarité, durabilité ont tout leur sens.

Il est primordial en effet pour les organisations de pouvoir compter sur des project/program managers expérimentés afin de mettre en œuvre et de gérer des projets stratégiques selon les méthodologies qui abordent tous les aspects d'un projet/programme tels que scope & goal, planning & time, resources & financials, risks & issues, quality & process, ICT & network, communication & change, governance & reporting (PMI, Prince2, Agile, …)

J'ai eu la chance de gérer dans ma vie professionnelle de grands projets comme belgacomTV chez proximus et iHRM and planning tools chez bpost. Je suis dès lors enthousiaste pour gérer encore de tels projets stratégiques.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de programme

Gestion de produit