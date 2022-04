Alain CAHIR

Création, hébergement, référencement, webmastering, programmation etc... de site web



Création, organisation de salons professionnels.

Etude de marché, prospection et commercialisation BtoB d’évènements professionnels.



Rendez-vous d’affaires Cible industries : rendez-vous d’affaires BtoB entre industriels à Orléans. (2011) 60 participants.



Forum Serv’Innov : Forum de l’innovation par les services à Orléans. (2010), 1500 participants.



Solution Services Expo : Salon professionnel des services aux entreprises à Orléans. (2009)

70 exposants, 3000 visiteurs.



2000 – 2007 Directeur, Chef de projet Société Elféa (Organisation de salons professionnels)

Création et développement d’évènement BtoB industries et services

Etude de marché, direction, organisation, communication & marketing, commissaire général.



SIPEC : salon des fournisseurs des industries de la chimie, cosmétique, parfumerie, pharmacie. Création et développement de 1998 à 2007 à Orléans et Strasbourg. De 150 à 450 exposants, plus de 6000 visiteurs par an.



CLEAN CONCEPT EXPO & ULTRAPROPRE : salon professionnel de la maîtrise de la contamination, des environnements propres, ultrapropres et stériles à Lille (2005), Grenoble (2007). De 150 à 300 exposants, 5000 visiteurs par an.



SALON DE LA CHIMIE : salon professionnel des industries des filières de la chimie, parachimie et pharmacie à Grenoble (2007). 300 exposants, 5000 visiteurs.



AGROPROCESS & OUEST AGRO : salon des fournisseurs des industries agroalimentaires à Lille (2004, 2005) Angers (2006). De 200 à 300 exposants, 5000 visiteurs par an.



Mes compétences :

Vente