Alain CAIGNOT

Après avoir suivi une formation en Sciences pour l'Ingénieur depuis la 2nde jusqu'à obtenir l'agrégation de mécanique, je me suis spécialisé dans le calcul de structures avec un DEA puis une thèse.



Je suis actuellement professeur de Sciences pour l'Ingénieur en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles au Collège Stanislas à Paris.



J'ai choisi de me consacrer à l'enseignement après avoir fait une thèse sur la modélisation de l'amortissement dans les structures spatiales. Je participe également à des actions de formations en tant que membre de différents jurys de concours d'accès aux Grandes Ecoles à l'oral et l'écrit, formation des professeurs de STI2D de l'académie de Paris.



Ma thèse m'a permis de me spécialiser dans les méthodes de décomposition de domaines appliqués à la résolution de problème matricielle. J'ai développé un code de calcul en C++, paralléliser à l'aide des bibliothèques MPI. J'ai continué à travailler sur le parallélisme en développant des algorithmes dédiés sur carte graphique à l'aide de Cuda.



Mes compétences :

Recherche

Enseignement

Ingénierie