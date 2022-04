Florence HERSCHKE

Domaines: R&D, Virologie Immunologie



Parcours:

J'ai eu la chance de suivre ma scolarité en Allemagne, en Italie et en France, multiculturalisme qui a fondé ma personnalité.

Passionnée par la biologie depuis toujours, je me suis spécialisée en Virologie-Microbiologie et Immunologie.

Au sein de Janssen Infectious Diseases, je découvre et développe de nouveaux immunomodulateurs pour le traitement des hépatites chroniques. Je suis responsable de toute la partie in vivo/ex vivo de ce projet majeur pour l'entreprise. J'évalue également les nouveaux immunomodulateurs provenant de programmes externes, et manage le développement scientifique de l'équipe.



Janssen Infectious Diseases, a J&J company:

Janssen Infectious Diseases est active dans la découverte et le développement de traitements innovants contre le VIH/SIDA, le virus de l'hépatite C et d'autres maladies infectieuses à forts besoins thérapeutiques.

Tibotec a été fondé en 1994 par Rudi Pauwels comme laboratoire de drug discovery. En 1995, Virco, une spin-off de Tibotec, a été fondée autour d'outils diagnostic innovants pour tester l'apparition de souches résistantes du VIH. En Avril 2002 Tibotec et Virco ont été rachetées par Johnson & Johnson. En 2012, Tibotec et Virco sont devenues Janssen Infectious Diseases.



Mes compétences :

Allemand

Biologie

Biologie moléculaire

Biologie moléculaire et cellulaire

Biology

Biotechnologie

Biotechnology

Cell Biology

Chef de projet

Chercheur

Dairy

German

Immunologie

Immunology

Italien

Japanese

Microbiologie

Microbiology

Researcher

Virologie

Virology