Yordanka LEVIE

Entre mars et juin 2011, j'ai participé au projet EuroSlav 2010 dont la coordination est assurée par le LACITO (Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale) du CNRS et par l'Université de Constance et qui vise à la constitution d'une base de données électronique pour des parlers slaves menacés dans des pays européens non slavophones (Allemanche, Autriche, Grèce et Italie). Il s'agit de rendre accessible à la communauté scientifique internationale un corpus annoté de parlers slaves. Dans le cadre de ce projet, j'ai effectué un travail de transcription, de révision et de traduction en français à partir d'enregistrements de deux variétés slaves de Grèce en voie de disparition.



J'ai acquis une longue expérience dans l'enseignement des langues - bulgare, français et italien - en entreprise, en face-à-face ou en petits groupes, dans le cadre du DIF ou du plan de formation. Comme responsable du contrôle qualité, j'ai pu me rapprocher plus encore du monde de l'entreprise. J'ai notamment pu concevoir des programmes de formation personnalisés en fonction du niveau et des objectifs professionnels, rédiger des documents d'évaluation et prendre en compte les appréciations de l'entreprise et des stagiaires sur les formations effectuées.



Parmi les traductions que j'ai réalisées figurent des documents juridiques (2008), des textes sur l'archéologie (2009) et l'histoire de l'art, notamment sur le gothique et l’art roman en Italie centrale et méridionale (2006), des textes concernant l’avant-garde théâtrale italienne des années 1960-1970 (anthologie parue aux Éditions Rue d’Ulm, 2003), ainsi que des recensions d'ouvrages linguistiques.



Stages

Stage de mise à niveau sur l’enseignement de l’italien aux étrangers, Université pour étrangers de Pérouse, Italie (juillet 2004)



Séjour linguistique en Égypte, consacré à l’apprentissage de l’arabe dialectal égyptien (juillet 2001)



Travaux de recherche

Thèse: "L'aspect grammatical et ses manifestations dans les traductions en français de textes littéraires bulgares"



Publications:

« Langue maternelle = langue de départ pour la traduction : impossible défi ou choix pertinent », in M.M. Jocelyne Fernandez-Vest/D.T. Do-Hurinville (éds.), Plurilinguisme et traduction, des enjeux pour l'Europe/Multilingualism and translation, challenges for Europe, Paris, Éditions L'Harmattan, 2009.



« Version à l'envers : possibilités et limites d'une démarche non conforme à la tradition des traductologues », in M.M. Jocelyne Fernandez-Vest (éds.), Combat pour les langues du monde/Fighting for the world's languages, Hommage à Claude Hagège, Paris, Éditions L'Harmattan, 2007.



Mes recherches en traductologie portent d'une part sur les mécanismes qui interviennent dans la pratique des traducteurs indépendamment des langues convoquées et, d'autre part, sur la pertinence d'une démarche peu fréquente en traductologie : le choix de la langue dite maternelle comme langue de départ.



Mes compétences :

Analyse du discours

ASPECT

cours de langues

Enseignement

Formation

Formation continue

Italien

Langues

Linguistique

Réécriture

Relecture

Ressources humaines

Sémantique

Sémiologie

Traduction