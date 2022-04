Alain CAILLAUD

Entré dans la vie active en janvier 1970 ( AGF Assurances Paris ) puis Gras Savoye ( Formation et statut Agent de Maitrise assurances -gestion techniques grands comptes - 1975 à 1983 - assimilé cadre à la SGAP rue de Chateaudun - courtage assurances - 1984 / 1985 - puis inspecteur réseau Agents et entreprises - 1986 / 1988



Ensuite Dupont Fauville -Verspieren - 1989 / 1995 - cadre technico commercial assurance entreprises -



Depuis 1996 je ne suis plus salarié ( création entreprise commerciale sur La Rochelle ) 2000 à 2002



Je suis reconnu " Cotorep " depuis 1998 et n' ai donc plus d' activité professionnelle



Formation création de sites internat ( initiationmais pratique la création de sites depuis 5 ans )



Membre de plusieurs associations culturelles et loisirs ( peinture - vidéo ) Bénévolat Association de réinsertion depuis 3 ans .



Mes compétences :

Internet

Photo

PME

Sécurité

Sécurité incendie

Video