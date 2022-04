Alain CAILLAUD

Mes expériences réussies au sein de 4 industries internationales (Pepsico, Mars Inc., Lactalis, Danone) m'ont développé dans l'exigence pour des compétences opérationnelles dans le management des hommes et des affaires, la négociation, la direction de projets et la conduite du changement.

Les années 2008-2013 ont été particulièrement consacrées à la communication, la pédagogie,au lien entre performance, motivation et bien être et au développement des jeunes entreprises innovantes.

Les acquis de ce parcours se sont exprimés au sein de NewNet3D, pour le déploiement de nouvelles technologies de communication à distance puis chez EDF / Enedis avec la conduite de projet Efficience RH touchant 39 000 salariés, 400 employeurs internes et 400 opérateurs RH. Ce projet est déployé avec réussite et la mission s'achèvera fin mars 2017.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Animation commerciale

Communication interne

Communication externe

Écoute salarié

Ecoute client

Humour

Créatif