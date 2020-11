Philippe BENAYOUN

Procter&Gamble puis PepsiCo m'ont permis de monter en compétence et de vivre des aventures fantastiques pendant mes 15 ères années professionnelles.

TF1 me propose ensuite la Direction Commerciale de TPS, la gestion d'un réseau national, l'univers des services et des nouvelles technos.

Arrivée chez Vivendi, Canal+ puis SFR comme Directeur Commercial Grandes Enseignes puis Directeur de la Région Ile-de-France.



Mes compétences :

Management

Négociation commerciale

Trade marketing

Recrutement

Écoute salarié

Distribution

Force de vente

Direction commerciale

VoIP

Management commercial