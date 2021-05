Alain CARASSOU

LES ACTES MALVEILLANTS NE SONT PAS UNE FATALITE ... AGIR AVANT POUR NE PAS LES SUBIR



La Sûreté est dorénavant un des défis majeurs, pour la protection des personnes et des biens, le maintien d’un climat de confiance au sein de l’entreprise mais aussi en regard des responsabilités juridiques et pénales post-incident (assurances, familles de victimes). Elle doit dorénavant s’inscrire pleinement dans l’éventail des préoccupations de votre entité, pour lutter activement, individuellement et collectivement contre un danger sécuritaire multiforme, aveugle et imprévisible.



Par son approche centrée sur la personne, ALYVE Consulting travaille sur la prise de conscience individuelle des risques sécuritaires, afin que chacun adhère de façon active et naturelle aux contraintes de SA propre sécurité.



ALYVE Consulting se positionne dans la prévention des actes malveillants en développant son action, dans la sensibilisation des personnes et la protection des infrastructures.



Sensibilisation des personnes

- Modules de sensibilisation destinés aux responsables d’entreprises, d'administrations ou d’organisations internationales,

- Stages de préparation au départ pour les futurs expatriés et leur famille (approche culturelle, comportement, déplacements, etc.),

- Accompagnement VIP à l'étranger (logistique, sûreté),

- Plan de sécurisation des personnes en cas de crise,

- Formations ISPS/ASIP/PFSO (portuaire),



Protection des infrastructures

- Audits de sites,

- Accompagnement de projets d'installation d'équipements sûreté (entreprises, structures d'état, scolaires, hôtels, assurances, architectes, etc.),

- Rédaction de procédure Sûreté,

- Élaboration de plans d’évacuation d’urgence,

- Organisation d’exercices.