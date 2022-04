Agitateur de Perspectives, Booster de Performances, Catalyseur d'Emergences, Désembrumeur d'horizons, Instigateur de Conspirations (en Equipe), et coach systémique.



Sur VIADEO, j'anime le hub "Coaching et le Réseau Metasysteme". Sur Linkedin, le réseau "Metasysteme Coach Community", et "Metasysteme Coaching" sur Facebook, en plus de ma page personnelle "Alain Cardon MCC".



Maître Coach Certifié par l’international Coach Federation (ICF) et maître conférencier pour cette association depuis 2002, reconnu surtout pour mes compétences spécifiques dans le coaching d’équipes et le coaching d’organisations. Je suis aussi occasionnellement conférencier pour la SFCoach en France.

Je forme des coachs au sein de Metasysteme Coach Academy en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne et en Roumanie où, en 2007, j'ai a ouvert une école et entreprise de coaching.

Enfin, depuis 1979, je suis auteur de plus de quinze livres sur l'AT, la communication, le management et le coaching dont les plus récents aux Editions d'Organisation/Eyrolles sont "Comment Devenir Coach" et le "Dictionnaire Commenté du Coaching". Le dernier chez Interéditions est "L'art véritable du maître coach" mon dernier livre sur une perspective véritablement systémique du coaching. Certains de mes livres sont traduits en plusieurs langues.



Au fil des ans, j'ai développé une approche de coaching directe, personnelle, respectueuse et exigeante qui peut être décrite comme un condensé de méthodes brèves, systémiques, créatives, à la fois pratiques et profondes. Elles facilitent des percées surprenantes par leur efficacité.

Quoique Français de naissance (en Algérie) et de résidence à mi-temps, ma carrière et vie personnelle internationale rendent difficile la définition de mon héritage de coaching, originaire d’aucune école particulière ni d’aucun cadre de référence culturel spécifique. A mon humble avis, c'est ce qui en fait sa pertinence inter-culturelle.



