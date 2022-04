Alain CARON

J'ai une expérience de 30 ans dans la marine nationale

Apres avoir embarqué sur plusieurs navires et sous-marins, j'ai orienté ma carrière vers le secteur de la sécurité : actuellement, je définis les caractéristiques des équipements de sécurité ; j'évalue les produits proposés par les industriels et je propose leur mise en service dans la marine pour l'ensemble des navires, sous-marins et bases à terre.



J'ai souhaité aujourd'hui vivre une autre aventure professionnelle (découvrir de l'intérieur le monde de l'entreprise) et mettre à profit ce que je connais le mieux ; l'expertise en sécurité industrielle.



Je suis actuellement en poste au sein de l'entreprise MATISEC (conception, développement, production et entretien d'EPI ) .



